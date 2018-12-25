الرياض 18 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، لبحث علاقات التعاون الثنائي ووجهات النظر المشتركة إزاء عدد من القضايا والتطورات التي تهم البلدين.وجرى خلال اللقاء بحث نتائج مشاورات السويد التي رعتها الأمم المتحدة، وآليات الرقابة والتنفيذ بما يضمن عدم استغلال ميناء الحديدة لأغراض عسكرية وبقائه ممراً آمنا للمساعدات الإنسانية ودخول الشحنات التجارية، إضافة إلى بحث سبل تجنيب مدينة الحديدة أي عمليات عسكرية وذلك بانسحاب المليشيات الانقلابية من المدينة والموانئ،واتفاق تبادل الأسرى.من جهته جدد السفير الروسي التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن.. منوهاً بدور وتفاعل الحكومة اليمنية الشرعية مع جهود السلام انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه ابناء شعبها.وأكد دعم بلاده لجهود الحكومة اليمنية في إعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة, وأنها ستقدم كل الدعم اللازم لهذه الجهود في اطار الشراكة القائمة والمتميزة بين البلدين.// انتهى //18:15ت م0209