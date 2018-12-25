إسلام آباد 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم مبنى وزارة الأشغال العامة في العاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى .وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن الحكومة الباكستانية تتقدم بالتعازي والمؤاساة إلى أفغانستان حكومة وشعباً في ضحايا الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامن إسلام أباد التام مع الشعب الافغاني، وإدانتها للإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره.// انتهى //18:15ت م0210