جدة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرٍ لها اليوم - بمشيئة الله - عن حالة الطقس , حدوث تقلبات جوية ابتداء من الغد إلى يوم السبت القادم تتسم بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة خاصة خلال فترة النهار ، وكذلك زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة وفرصة إلى تكون الضباب ليلاً .وأشار التقرير الصادر من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات ، إلى أن يوم غد الأربعاء والخميس ستشهد معظم مناطق المملكة نشاطا في الرياح السطحية قد يؤدي إلى أتربة مثارة على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، حائل ، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، القصيم، الرياض خاصة على الأجزاء الغربية لها والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها : حفر الباطن، القيصومة.وأضافت الهيئة في تقريرها أنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطار من خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الخميس على كل من تبوك أملج، تيماء و الأجزاء الجنوبية للمنطقة ، الجوف سكاكا، القريات، طبرجل ، والحدود الشمالية عرعر، رفحاء، طريف ، ومنطقة حائل يشمل حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة ، ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، جدة، ذهبان، الطائف، رابغ، خليص، الكامل، الليث ، ومنطقة القصيم تشمل بريدة، عنيزة الرس، المذنب، البكيرية، البدائع ، ومنطقة الرياض تشمل المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف، والمنطقة الشرقية تشمل حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ومن ثم الجبيل، الدمام والظهران ، في حين يتوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء على كل من المدينة المنورة، ينبع، العلا، بدر، الرايس، العيص، مهد الذهب، الحناكية، خيبر، وادي الفرع .كما يُتوقع أيضا أن تشهد كل من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي وفرصة لتكون الصقيع ، فيما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلا ابتداء من يوم الجمعة على مناطق مكة المكرمة ، والمدينة المنورة ، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية.// انتهى //18:20ت م0211