الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسجذبت حرفة "صناعة الأقفاص" في جناح المنطقة الشرقية بالجنادرية زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، للتعرف على آلية صناعة الأقفاص قديما ً والأدوات المستخدمة فيها.وقدّم المشارك حبيب أحمد العويشي للزوار شرحاً عن حرفة صناعة الأقفاص التي تعتمد في صناعتها على جريد النخل، مستعرضاً أبرز استخداماتها في العهد الماضي كقفص الرطب، وأسرة الأطفال، ومباخرالملابس، وكراسي قرآءة القرآن، وأقفاص الدواجن والطيور وغيرها، مبيناً أنه يعمل في مهنة صناعة الأقفاص منذ اكثر من 50 عاماً وأنه ورثها من والده وجده، حيث كانت مصدر رزق كبير لهم في تلك السنين.ولفت العويشي الإنتباه إلى الزوار إلى أن المهنة تلاشت في الوقت الحاضر مع زحف التقنيات الحديثة، وأقتصر الطلب لها من بعض الأفراد أو للمشاركة في المهرجانات داخلياً وخارجياً، مبيناً أن "صناعة الاقفاص تمر بخمس مراحل، تبدأ بترطيب جريد النخل ووضع بعض القطع المستخدمة كأقواس في الماء لتكون مرنة وسهلة التطويع، ثم يقص الجريد إلى مقاسات وتخرّم بفتحات لتثبيت الأعمدة، يليها تحويل الجريد إلى أعواد شبيهة بالخيزران لتتشكل المادة المصنعة حسب الطلب.// انتهى //18:21ت م0212