الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأتاح جناح أمن الدولة المشارك ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33" الفرصة لزائرات المهرجان، لتجربة الرمي بالأسلحة النارية العسكرية ، ضمن البرامج التي يقدمها الجناح للزوار .وحظيت التجربة بمشاركة العديد من الزائرات اللائي وجدن المتعة والفائدة من خلالها.وتقول الزائرة " منى عبدالله" إنها التجربة الأولى التي تحمل فيها سلاح ناري استطاعت أن تتقن عملية الرماية من خلال التوجيهات التي وجدتها من رجال الأمن بالجناح، مقدمة الشكر لأمن الدولة على منحهن هذه التجربة، وعبرت الزائرة "سلمى الشهراني عن سعادتها بمشاركة تجربة الرمي ومنح الفرصة لها على أرض الجنادرية ، منوهة بالجهود التي يقدمها جهاز أمن الدولة بكافة قطاعاته في تحقيق الأمن والإستقرار على أرض الوطن .الجدير بالذكر : أن الزائر لجناح أمن الدولة يحظى بتجربة الرماية وسط احتياطات أمنية مكثفة، تضمن الحفاظ على سلامته وسلامة عموم الزوار في موقع الفعالية، ويتيح الجناح للزوار تجربة الرماية عبر مسدس من نوع (جلوك)، ويتمكن المستخدم من إطلاق خمس طلقات صبغية من عيار 9 ملم، بجانب تمكينه أيضاً من الرماية ببندقية رشاش من نوع G36.// انتهى //18:22ت م0213