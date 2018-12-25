حائل 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن صحة حائل في أقل من عامين أنهت تعثر مبنى مستشفى تخصصي حائل وتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بأن يكون مستشفى الملك سلمان التخصصي بحائل ثم طورت بشكل ملموس مبنى مستشفى الملك خالد وجزء من مستشفى حائل العام في قفزات نوعية أشاد فيها الجميع وانعكست على تطور الخدمة الصحية التي لازلنا نطمح بأن تصل إلى مستويات أعلى طالما التصاعد في الآداء مستمر والتكاتف هو السمة البارزة في العمل.ونوه سموه بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - في تطوير الخدمات الصحية بمناطق المملكة بمتابعة من معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الذي كان ولازال قريبًا وداعمًا لكل مايعود على تطور الخدمات الصحية بالمنطقة.وقال سموه في تصريح صحفي بعد أن دشن اليوم مقر صحة حائل بالمجمع الحكومي، إن المنطقة وخدماتها ومنها الخدمات الصحية أول المستفيدين من روح التغيير الايجابية بفضل من الله ثم دعم القيادة الحكيمة وخطط برامج التحول الوطني وأهداف رؤية المملكة 2030 ، مبينًا أن المنهجية السليمة عاملًا مساعدًا للمخلصين بجد من أجل إحداث التغير نحو الأفضل في القطاع الصحي بقيادة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور حمود الشمري وزملائه من مديري الشؤون الصحية بالمنطقة السابقين وكذلك مساعديه والكادر الطبي والإداري حاليًا.وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن المشوار لازال في البداية والمنطقة بحاجة إلى المزيد من العمل حتى تصل إلى ما وجه به ولاة الأمر حفظهم الله ومايتطلع إليه أهالي المنطقة الكرام. وقال سموه إن كل ماتحقق حتى الآن يسرنا جميعًا ولكنه يجعل التحدي أكبر أمام منسوبي صحة حائل.وكان سمو أمير منطقة حائل قد تجول على المكاتب الإدارية والفنية وعيادة الموظفين واطلع على الفيلم الوثائقي للأعمال التطويرية ، ثم ألقى مدير عام الشئون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري كلمة قال فيها إنه بفضل الله ثم بتشجيع سمو أمير المنطقة ودعم معالي وزير الصحة وتواجد فريق عمل مميز يعمل وسط بيئة عمل حديثة ومهيئة، استطاعت صحة حائل النهوض بخدماتها الصحية والتقدم في استكمال المشاريع الصحية التي تصب في مصلحة أهالي منطقة حائل.إثر ذلك قام الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بتدشين عربتي بنك الدم المتنقل التي تستقبل المتبرعين بالدم في التجمعات والمهرجانات وتضم كل عربة أربعة كراسي للتبرع.وفي ختام الجولة كرم سمو أمير منطقة حائل عددًا من المتميزين بصحة حائل التي كانت لهم جهود كبيرة خلال عام 2018م.رافق سموه خلال الجولة وشهد التدشين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل وعددًا من المسؤولين.// انتهى //19:01ت م0219