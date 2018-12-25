الأحساء ١٨ ربيع الآخر 1440هـ الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الاحساء في مكتب سموه بديوان المحافظة اليوم , رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد يرافقه مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالاحساء خالد الفريدة وذلك للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة اختيار محافظة الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019 .ووافق سمو محافظ الاحساء خلال الاستقبال على إقامة احتفالية بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية في وقت لاحق .وقد قام الدكتورالفهيد بجولة في المحافظة واطلع على معالمها التاريخية والاثرية وعلى الاعمال التطويرية التي تقوم بها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الاحساء ووقف على كافة المعالم التاريخية والاثرية منذ إدراج الاحساء في قائمة التراث العالمي .وقدم الشكر والتقدير للقائمين على السياحة والتراث الوطني بالاحساء على الاهتمام والمحافظة على هذا الارث الكبير من معالم أثرية وتاريخية في محافظة الاحساء .// انتهى //19:11ت م0221