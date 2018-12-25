عام / سياحة الطائف .. تضبط 94 مخالفة بالمنشآت والمرافق السياحية
الثلاثاء 1440/4/18 هـ الموافق 2018/12/25 م واس
الطائف 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
كثف مفتشو التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف جولاتهم الرقابية على المنشآت السياحية ، وذلك قبل بداية إجازة منتصف العام للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال السياح والزوار ، وبلغ عدد الزيارات الرقابية
160 جولة رقابية ، ضبط خلالها على 94 مخالفة بالمنشآت السياحية بأنحاء المحافظة .
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد ، أن الجولات الميدانية شملت متابعة تراخيص ممارسة النشاط ، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للنزلاء ، وتوفر وسائل الأمن والسلامة والخدمات العامة ، والتزام المرافق السياحية بالأنظمة والتعليمات .
كما أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وذلك وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة ، مهيبا بالمستثمرين الالتزام بجميع الأنظمة والاشتراطات التى وضعتها الهيئة والتي تجعلها في المسار الصحيح لمزاولة تلك الأنشطة.
وأضاف أنه تم مؤخراً منح التراخيص لـ 3 منشآت وحدات سكنية سياحية ، وترخيص واحد لنزل سياحية ذات الدرجه الرابعة في مستوى تقديم الخدمة ، كما تم منح الترخيص لوكالة سفر فئة (أ) ، وحصل 4 مرشدين سياحيين على رخصة (مرشد سياحي) .
// انتهى //
19:20ت م
0222