الطائف 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسكثف مفتشو التراخيص والجودة بفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف جولاتهم الرقابية على المنشآت السياحية ، وذلك قبل بداية إجازة منتصف العام للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال السياح والزوار ، وبلغ عدد الزيارات الرقابية160 جولة رقابية ، ضبط خلالها على 94 مخالفة بالمنشآت السياحية بأنحاء المحافظة .وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد ، أن الجولات الميدانية شملت متابعة تراخيص ممارسة النشاط ، ومستوى النظافة والخدمات المقدمة للنزلاء ، وتوفر وسائل الأمن والسلامة والخدمات العامة ، والتزام المرافق السياحية بالأنظمة والتعليمات .كما أكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وذلك وفق الأنظمة واللوائح التنظيمية بالهيئة ، مهيبا بالمستثمرين الالتزام بجميع الأنظمة والاشتراطات التى وضعتها الهيئة والتي تجعلها في المسار الصحيح لمزاولة تلك الأنشطة.وأضاف أنه تم مؤخراً منح التراخيص لـ 3 منشآت وحدات سكنية سياحية ، وترخيص واحد لنزل سياحية ذات الدرجه الرابعة في مستوى تقديم الخدمة ، كما تم منح الترخيص لوكالة سفر فئة (أ) ، وحصل 4 مرشدين سياحيين على رخصة (مرشد سياحي) .// انتهى //19:20ت م0222