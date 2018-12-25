الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسمكنت تقنية الهولوجرام أو ما يسمى بالاتصال المرئي التي استحدثتها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية زوار مهرجان الجنادرية بالحديث والتواصل مع المسئولين في مكاتبهم صوتاً وصورة.وتمتاز تقنية الهولوجرام بنقل وعرض الفيديو بأبعاد ثلاثية عالية الدقة لتجسيد الواقع، حيث اطلع الزوار على التقنية المقدمة وأسلوب استخدامها للالتقاء عن بعد بالمسؤولين، وما توفره من خدمات للمواطنين، بالإضافة الى استخدام هذه التقنية في اللقاءات والاجتماعات بين المسؤولين بوكالة الأحــوال المدنية ومدراء الفروع في المناطق المختلفة لتوفير الوقت والجهد في تنفيذ مهامهم دون الحاجة للسفر والالتقاء المباشر.وتوفر التقنية مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصمّ والبكم) عن طريق بثّ الصور المجسمة لمختصي لغة الإشارة للتواصل مع الصمّ والبكم في فروع ومكاتب الأحــوال المدنية ومساعدتهم في إنجاز معاملاتهم بشكل مباشر، دون الحاجة للتواجد في مكتب أو فرع الأحوال.// انتهى //19:21ت م0224