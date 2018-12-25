الجبيل 18 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 25 ديسمبر 2018م واسقام وفد من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بزيارة للهيئة الملكية بالجبيل ، وذلك بهدف الاطلاع والتعرف على قصص النجاح المتميزة وتجربة الهيئة الملكية بالجبيل في مجال التشغيل والصيانة وآلية إداراتها للنفايات في مجال النظافة عبر استخدامها للنفايات المضغوطة وطرق صيانتها وتشغيلها.وأكد رئيس فريق المبادرات في إدارة الخدمات العامة بالرئاسة العامة للحرمين المهندس عبدالحميد الصاعدي استفادتهم من هذه الزيارة والتطور الكبير الذي يفتخر به الجميع ً في هذه المدينة ، متمنيًا أن يشاهد مثل هذا التطور والتقدم في جميع مدن المملكة ، مضيفا أن الهدف من هذه الزيارة هو تبادل الخبرات بين الهيئة الملكية بالجبيل والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمعرفة حلول المشاكل التقنية والفنية التي مررنا بها والاستفادة من خبرة الهيئة الملكية في هذا المجال .عقب ذلك شاهد أعضاء الوفد فيلما وثائقياً يحكي قصة مدينة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالجبيل وما قامت به من جهود كبيرة في بناء هذه المدينة، ثم قام الوفد بجولة في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.ثم اطلع الوفد خلال زيارته للإدارة النظافة وإدارة حماية ومراقبة البيئة للتعرف عن قرب على آلية عمل الهيئة الملكية بالجبيل في مجال النظافة ومراقبة البيئة على أرض الواقع بالإضافة إلى جولة لمشاهدة حاويات النفايات الذكية بالمدينة .وفي نهاية الزيارة أبدى اعضاء الوفد سعادتهم بهذه الزيارة ، مشيرين الى أنهم شاهدوا قصة نجاح وفخر في جوانب مختلفة في الصناعة والتشغيل والصيانة وتجهيز المرافق والنظافة.//انتهى//19:26ت م0226