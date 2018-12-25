القاهرة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات الحادث الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس اليوم، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين.وشددت في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، على استمرار وقوفها بجانب ليبيا في مواجهة كافة التحديات؛ وعلى رأسها محاربة التنظيمات الإرهابية.وأكدت أهمية حشد الدعم الدولي للجهود الأممية في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، خاصةً في تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بالعاصمة طرابلس، وتأكيد الاختصاص الحصري في الملف الأمني لمؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا دون غيرها، وتمكين هذه المؤسسات من الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه أبناء الشعب الليبي.‪وأعربت مصر - في البيان - عن خالص التعازي للشعب الليبي في ضحايا الحادث، والتمنيات بسرعة شفاء المُصابين.// انتهى //19:36ت م0227