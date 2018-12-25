بيروت 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأطلقت قوات جيش العدو الإسرائيلي اليوم منطاد تجسس وتصوير من فوق الجدار الذي رفعه مؤخرًا ليفصل بين مستعمرة المطلة الإسرائيلية وبلدة كفركلا الجنوبية اللبنانية الحدودية باتجاه أجواء المناطق اللبنانية المجاورة المحررة.وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أنّه بعدما أن أمضى المنطاد فترة في الأجواء اللبنانية عادت قوات جيش العدو الإسرائيلي إلى سحبه داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //19:47ت م0228