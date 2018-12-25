الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسقررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نقل مباراة فريقي النصر والفتح التي تقام ضمن مباريات الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، إلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء .وجاء نقل المباراة بناءً على خطاب وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية، بشأن استبدال أرضية الملعب الرئيسي باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .// انتهى //20:21ت م0230