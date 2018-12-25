محايل 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسافتتح محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده مساء اليوم فعاليات مهرجان محايل الشتوي في نسخته الثانية عشرة بمحاضرة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ،وذلك في مسجد الأميرة العنود .وفي بداية المحاضرة أثنى الشيخ الشثري على محافظ محايل أن جعل انطلاقة الفعاليات والبرامج والنشاطات من بيوت الله, حيث قدم الشثري خلالها فضائل وفرائض متفرقات من التأمل في كتاب الله عز وجل وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، واهمية التعاون بين المسلمين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القول والعمل .حضر الافتتاح وكيل المحافظة علي بن ابراهيم الفلقي ، ومديري الإدارات الحكومية والأمنية .// انتهى //20:24ت م0231