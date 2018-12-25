الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسفاز فريق الرائد على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، التي أقيمت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.وسجل هدفي الرائد حسين الشويش في الدقيقة 55 وصالح الشهري في الدقيقة 62، بينما أحرز جوناثان بينيتيس هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 90 .وارتفع رصيد الرائد إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد التعاون عند 24 نقطة في المركز الرابع .// انتهى //20:25ت م0232