الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ7 مباريات انتهت 4 منها بالتعادل مقابل 3 انتصارات.وعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، خسر أبها على أرضه ووسط أنصاره بهدف مقابل هدفين أمام نظيره القيصومة ، وتجمد رصيد أبها عند 34 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع القيصومة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ20 .وفي مباراة ثانية حقق فريق هجر فوزا خارج ملعبه على حساب مضيفه الطائي بهدفين لهدف، وذلك على استاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل ، ورفع هجر رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الطائي عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب .وعلى ملعبه خسر فريق الوشم برباعية دون رد أمام ضيفه النهضة ، ووصل رصيد النهضة إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد الوشم عند 23 نقطة في المركز العاشر .وتعادل العين سلبيا مع ضيفه ضمك، في مباراة جمعت بينهما على ملعب مدينة الملك سعود في الباحة ، ورفع العين رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما وصل رصيد ضمك إلى 29 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب ، وبنفس النتيجة تعادل العروبة مع ضيفه جدة، ليضيف كل منهما نقطة إضافية إلى رصيده في المسابقة ، ووصل رصيد العروبة إلى 20 نقطة في المركز التاسع عشر، مقابل 29 نقطة لفريق جدة الوصيف.وتعادل الشعلة على ملعبه في الخرج مع الجبلين، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثامن عشر، مقابل 24 نقطة لضيفه صاحب المركز الثامن ، وتعادل أيضا فريق الجيل بهدفين لكل منهما مع ضيفه نجران في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء ، ورفع الجيل رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، مقابل 23 نقطة لنجران التاسع .// انتهى //20:50ت م0241