المنامة 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسدانت مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية بدولة ليبيا، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، معربة عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع دولة ليبيا ودعمها لكل ما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار فيها ، ويضمن وحدة وسلامة أراضيها، مجددة موقفها الثابت الذي يرفض كل أنواع التطرف والإرهاب مهما كانت أسبابه ودوافعه.// انتهى //20:52ت م0242