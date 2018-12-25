الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسيعرض جناح مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة حياكة القطع المذهبة على الكسوة أمام زوار الجنادرية في جناح إمارة منطقة مكة المكرمة المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي حظي باهتمام الزوار ويعكس الخدمات الجليلة التي تبذلها القيادة الرشيدة من خلال المجمع في خدمة بيوت الله .وأوضح مدير وحدة العلاقات العامة في المجمع رائد بن صلاح اللحياني أن المجمع يستقبل الزوار بعرض تفصيلي عن مراحل صناعة الكسوة والأقسام التي يضمها المجمع، وأمكاناته التقنية التي زود بها، ويقوم بعروض حية لحياكة القطع المذهبة على الكسوة من خلال "مُنْسَج لإحدى الآيات التي تزين كسوة الكعبة المشرفة، لافتا النظر إلى أن الجناح يستعرض جهود القيادة الرشيدة واهتمامها بالحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق التطلعات في الحفاظ على أصالة وعراقة الموروث وتطوير جميع المقدرات بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 .// انتهى //21:12ت م0244