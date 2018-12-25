الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسيلتقي فريق الخليج السعودي مع نظيره نادي الترجي التونسي غداً الأربعاء، في لقاء الدور ربع النهائي (دور الـ 8) من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 34 للأندية أبطال الدوري، والمقامة منافساتها في مدينة صفاقس التونسية، حيث ستلعب المباراة على صالة البجاوي عند تمام الساعة 2:00 ظهراً.واستطاع الخليج التأهل للدور ربع النهائي من البطولة بعد حصوله على المركز الرابع في سلم الترتيب العام لأندية مجموعته الأولى بالدور التمهيدي، فيما تأهل الترجي التونسي بعد تصدره مجموعته الثانية في الدور التمهيدي.يذكر أن الفائز بنتيجة هذه المباراة سيلعب في الدور نصف النهائي مع الفائز من مباراة ناديي السالمية الكويتي وسبورتينغ المكنين التونسي، فيما سيلعب الخاسران من تلك المباراتين ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس حتى الثامن.// انتهى //21:15ت م0245