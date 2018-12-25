الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسفاز لاعب المنتخب السعودي للجولف، الدولي فهد المنصور بالمركز الأول في بطولة ساب 2018 المفتوحة للجولف التي نظمها نادي ديراب للجولف على ملاعبه الدولية بمدينة الرياض.وشارك في منافسات البطولة التي تقام للعام الـ 13 على التوالي، 120 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات يتقدمهم عدد من لاعبي المنتخب السعودي للجولف، وذلك وسط منافسة محتدمة على جوائز البطولة التي تعد من أعرق بطولات الجولف في المملكة العربية السعودية .وحقق اللاعب فهد المنصور 75 ضربة في "المجموع العام" و 72 ضربة في "النت" بواقع 4 ضربات تحت المعدل، تلاه اللاعب الأمريكي أليكس ارلانا، ومن ثم شقيقه لاعب المنتخب السعودي للجولف عبدالرحمن المنصور، يليه اللاعب البريطاني كلارك ويندروسس، بينما فاز اللاعب جوليان بليمان بكأس "المجموع العام" بعد حقق 73 ضربة.وتم تكريم جميع الفائزين بجوائز البطولة من قبل المدير العام لنادي ديراب للجولف خالد أبونيان .من جهته قدم المدير العام لنادي ديراب للجولف خالد أبونيان التهاني لجميع الفائزين بجوائز البطولة وشكره لجميع المشاركين، مقدماً في الوقت ذاته شكره وتقديره "لساب على استمرارية بطولته السنوية المفتوحة للجولف منذ 13 عاماً، التي تؤكد مجدداً على نجاح بطولات الجولف في نادي ديراب وتميزها"، مشيرا إلى أن هذه البطولة تعد من أعرق بطولات نادي ديراب للجولف التي تثري كل من يشارك فيها وتكسبه مزيد من الخبرة لتنوع اللاعبين المشاركين وقوة المنافسة فيها .// انتهى //21:18ت م0246