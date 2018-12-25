الدوادمي 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأغلقت بلدية محافظة الدوادمي، ممثلة في لجنة تطوير المحطات بالمحافظة، "10" محطات وقود لعدم التزامها بلائحة تأهيل وتطوير محطات الوقود في إطار حملة البلدية التي تأتي ضمن برنامج تأهيل وتطوير وتحسين محطات الوقود الذي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.وأوضح رئيس بلدية محافظة الدوادمي المهندس عادل بن عبدالله الشهري، أنه تم إغلاق محطات الوقود التي لم تلتزم بلائحة التأهيل والتطوير المبلغة لها بعد انتهاء المهلة المحددة، لافتاً النظر إلى أن البلدية قامت بالعديد من الحملات لتحسين وتطوير المحطات، حيث شكلت لجنة فنية ووضعت خطة عمل لتصحيح أوضاع المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام ومحاولة تحسينها ورفع مستوى الخدمة في المحطات بمختلف مرافقها.// انتهى //21:19ت م0247