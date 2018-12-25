عمّان 18 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والمُصابين.وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وقوف بلاده بكل إمكانياتها مع ليبيا ، في مواجهة الإرهاب باعتباره يشكل خطرًا مشتركًا، لا بد من استمرار تكافل الجهود لدحره.وأعرب عن خالص التعازي للشعب الليبي في ضحايا الحادث، والتمنيات بالشفاء للمُصابين.// انتهى //21:21ت م0248