محايل 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسنفذت بلدية المجاردة اليوم, جولات تفتيشية ورقابية, شملت عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة", التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم, والمحال التجارية, والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.وأسفرت الجولات التفتيشية عن إغلاق ثلاثة محلات تجارية، وفرض عدد من المخالفات بحق محال مخالفة لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني, أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.// انتهى //21:45ت م0252