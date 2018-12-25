الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسنفذ جناح هيئة المساحة الجيولوجية السعودية المشارك ضمن منظومة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، محاضرة توعوية تثقيفية عن الزلازل والبراكين وكيفية التصرف أثناء وبعد وقوع الهزات الأرضية.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل أن المحاضرة تأتي ضمن مشاركة هيئة المساحة الجيولوجية في المهرجان، حيث تنفذ برامج تعريفية بواقع محاضرتين يومياً إلى نهاية أيام الجنادرية، مبيناً أن المحاضرات تتضمن مجموعة من المحاور تشمل : تعريف الزوار بأنواع الزلال والبراكين، وطريقة قياس درجات الزلازل، وأشهر البراكين التي حدثت وأماكن تواجدها، إضافة إلى أبرز أدوات السلامة الواجب توافرها لدى المواطن أثناء وقوع الهزات الأرضية وكذلك المواد الغذائية التي يحتاج تخزينها أثناء وقوع الهزات الأرضية.// انتهى //21:46ت م0253