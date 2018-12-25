الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسزار محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.وتجول محافظ الخرج في أركان الجناح، مستمعاً إلى شرح مفصل عما تقدمه الوزارة من خدمات وبرامج وأنشطة لاسيما في خدمة بيوت الله والدعوة إلى الله تعالى، إلى جانب الجهود التي تقدمها الوزارة في خدمة ضيوف الرحمن التي تجسد رسالة المملكة في خدمة العمل الإسلامي بكافة مجالاته، وفق منهج معتدل يقوم على الوسطية والاعتدال، وما تقدمه في خدمة ونشر الثقافة الإسلامية السمحة لرواد المهرجان من مختلف العالم في نشر الدين القويم والمنهج السليم.// انتهى //21:47ت م0254