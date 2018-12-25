الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم دورة مدربي كرة قدم الصالات المستوى الأول ، في نادي الاتفاق بمدينة الدمام، التي ينظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، بحضور مسؤول كرة قدم الصالات في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي ، ومشاركة (17) متدربا من الفرق المشاركة في مسابقة كرة قدم الصالات السعودية.وتشتمل الدورة التي يحاضر فيها الكويتي عيسى سعدون، على جوانب نظرية وأخرى عملية تستمر حتى الـ30 من ديسمبر الحالي موزعة على فترتين يوميا، حيث تتضمن الجوانب النظرية التعريف بكرة قدم الصالات والحديث عن تاريخ اللعبة في الاتحاد الآسيوي وعن مهنة التدريب وكيفية تنظيم الحصص التدريبية والطرق الصحيحة لتدريب الفرق، بالإضافة إلى تعريف المتدربين على طرق الوقاية من الإصابات.وتم خلال الدورة التركيز على الأخطاء التي يقع فيها مدربو كرة قدم الصالات ، إلى جانب التعريف بقانون كرة القدم ومستجداته ، وكذلك الجوانب العملية للإحماء وتمارين الإحساس بالكرة وبعض المهارات الخاصة بالكرة كالجري بالكرة والمراوغة والتمويه وضرب الكرة بالرأس والتمرير والمساندة ، وكذلك مهارات حراسة المرمى.يذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها إدارة كرة قدم الصالات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بهدف تطوير الكوادر العاملة على هذه اللعبة في الأندية وإيجاد قاعدة عريضة من المدربين المؤهلين علميا وأكاديميا مما ينعكس على تطوير اللاعب السعودي .// انتهى //22:09ت م0256