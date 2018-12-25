الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستقدّم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، عبر جناحها المجهز بأيادي سعودية، عدد من الدورات التدريبية وورش العمل اليومية المجانية، لزوار المهرجان .وأوضح المشرف العام على جناح المؤسسة بالجنادرية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الصنيع أن المؤسسة تشرف بالمشاركة في هذا المحفل الوطني الكبير من خلال ما تقدمه من منصات عرض لابتكارات المتدربين والمتدربات، وأقسام خاصة لتدريب المرأة، ومسرحاً للفعاليات، وأكاديمية الطفل التقنية وصالة للعرض السينمائي يتم من خلالها عرض الأفلام الوثائقية، مشيرا إلى أن المؤسسة أنشأت هذا العام منصة تفاعلية تستهدف الترجمة التفاعلية بلغة الإشارة للصم والبكم، في إطار حرص المؤسسة على نشر الإستفادة لأكبر شريحة من أفراد المجتمع من الخدمات المقدمة.وأكد الصنيع على أن مشاركة المؤسسة ستكون فرصة للتعريف بالخدمات التي تقدمها في مجال التدريب لتأهيل أبناء وبنات الوطن وتهيئتهم لسوق العمل ورفع المستوى المهاري لديهم.// انتهى //22:11ت م0257