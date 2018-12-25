الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسعقدت وكالة الشؤون الفنية في الهيئة العامة للرياضة ولجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم، اجتماعاً تنسيقياً بحضور وكيل الهيئة العامة للرياضة للشؤون الفنية المهندس عبدالرحمن القضيب، ورئيس لجنة المسابقات عادل البطي، وممثل الوكالة المهندس فيصل البيشي وسكرتير اللجنة صالح الخربوش .وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في الهيئة العامة للرياضة مناقشة جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وروزنامة الموسم الرياضي المقبل، كما تم خلال الاجتماع استعراض جميع الأمور المتعلقة بالملاعب الرياضية ومواعيد صيانتها، وفترة عودة المباريات في استاد الملك فهد الدولي، وتوقف مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بسبب إقامة السوبر الإيطالي، وإعادة تأهيل ملعب نادي الحزم، بالإضافة للزراعة الشتوية لملعب الأمير فيصل بن فهد.// انتهى //22:14ت م0258