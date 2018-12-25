الدمام 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسشاركت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بالشؤون العسكرية في الاجتماع المنعقد في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في الفترة من 23 ديسمبر ولغاية 27 ديسمبر 2018 م، وذلك للتخطيط النهائي لتمرين درع الجزيرة المشترك العاشر.وشارك في الاجتماع وفود من القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقيادة قوات درع الجزيرة المشتركة، ومركز العمليات الجوي والدفاع الجوي الموحد، والمركز البحري الموحد.// انتهى //22:14ت م0259