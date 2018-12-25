أبهـــا 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسوزعت الجمعية الخيرية بمحافظة طريب أمس , أجهزة حاسب آلي على الطلاب والطالبات المسجلين في برامج دعم الجمعية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية ناصر آل ناجع، أن الجمعية وزعت 90 جهاز حاسب آلي بمواصفات عالية كدفعه أولى من برنامج دعم الدارسين والباحثين عن العمل من أبناء وبنات المستفيدين.وثمن آل ناجع جهود جمعية ارتقاء الخيرية في دعمهم بالحواسيب , مشيراً إلى أن هذا الدعم له الأثر الإيجابي في دفع مسيرة المشاريع التعليمية والتأهيلية للأبناء وبنات الأسر المحتاجة.//انتهى//22:22ت م0260