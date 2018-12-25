الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأقيمت مساء اليوم الأمسية الثالثة للأدب الشعبي، ضمن أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية، وسط حضور جماهيري متميز استمتعوا بما جادت به قرائح الشعراء من نصوص شعرية وطنية .وأحيا الأمسية التي قدمها الإعلامي يوسف السليس كل من مصبح الكعبي من الإمارات ، وعيضه السفياني ، وناصر القرني ، وزايد الرويس والمنشد عبدالسلام الشهراني .وقدم الشعراء العديد من القصائد الوطنية ، وفي مختلف أغراض الشعر والتي نالت استحسان الحضور .وفي نهاية الأمسية سلم رئيس لجنة الأدب الشعبي سعد الحافي الدروع التذكارية للمشاركين في الأمسية .// انتهى //22:54ت م0262