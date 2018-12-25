الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واستشارك المؤسسة العامة للصناعات العسكرية في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الثالث والثلاثين بالجنادرية، وذلك بجناح خاص بها ضمن المعرض الموحد لوزارة الدفاع، بهدف تعريف زوار المهرجان بمنتجاتها العسكرية المختلفة.ويحتوي جناح المؤسسة على عدة أقسام رئيسة، يضم الأول منها منتجاتها من الأسلحة والذخيرة وقطع الغيار، للبنادق بأنواعها القصيرة والأساسية والخفيفة، في حين ضم القسم الآخر مجسمات لمنتجات مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة ، ويشمل القسم الثالث منتجات المصنع من الملابس العسكرية بمختلف أنواعها وغيرها من التجهيزات العسكرية الأخرى .كما تُبرز المؤسسة في جناها أيضاً، منتجات مصنع العدد وقطع الغيار، الذي تعرض فيه نماذج من قطع الغيار التي ينتجها المصنع ويقدمها لعدد من القطاعات الصناعية بالمملكة.// انتهى //23:32ت م0264