الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، في مكتبه بالوزارة اليوم، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية المعين لدى المملكة فو فيت زونغ.وتسلم معاليه نسخة من أوراق اعتماده سفيراً لبلاده لدى المملكة، تمهيداً لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.// انتهى //00:22ت م0265