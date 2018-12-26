الجنادرية / أدبي الرياض يعطر سماء الرياض بالشعر الفصيح ضمن أنشطة الجنادرية 33
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واس
أقيمت مساء اليوم الأمسية الشعرية الأولى للشعر الفصيح ، ضمن أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة ، وذلك بمقر النادي الأدبي بالرياض .
وشارك بالأمسية التي أدارها عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض عبدالرحمن بن إبراهيم الجاسر، كل من رئيس اتحاد الكتاب المصريين الدكتور علاء عبدالهادي ، ورئيس اتحاد كتاب الإمارات حبيب يوسف الصايغ، ورئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سعيد الصقلاوي، والكاتبة والشاعرة الجزائرية سمية محنش .
وفي بداية الأمسية رحب مدير الأمسية بالشعراء ضيوف الجنادرية والحضور الكرام ، واصفًا هذه الليلة من ليالي الشعر الحالمة، المعطرة بعطر الكلمات في سماء العاصمة الحبيبة ضمن كرنفال الجنادرية الثقافي .
وعرف الجاسر بالسير الذاتية للشعراء المشاركين، ثم قدم الشعراء نصوص شعرية فصيحة نالت استحسان الحضور .
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