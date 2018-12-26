الرياض 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأقيمت مساء اليوم الأمسية الشعرية الأولى للشعر الفصيح ، ضمن أنشطة المهرجان الوطني الثالث والثلاثين للتراث والثقافة ، وذلك بمقر النادي الأدبي بالرياض .وشارك بالأمسية التي أدارها عضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض عبدالرحمن بن إبراهيم الجاسر، كل من رئيس اتحاد الكتاب المصريين الدكتور علاء عبدالهادي ، ورئيس اتحاد كتاب الإمارات حبيب يوسف الصايغ، ورئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سعيد الصقلاوي، والكاتبة والشاعرة الجزائرية سمية محنش .وفي بداية الأمسية رحب مدير الأمسية بالشعراء ضيوف الجنادرية والحضور الكرام ، واصفًا هذه الليلة من ليالي الشعر الحالمة، المعطرة بعطر الكلمات في سماء العاصمة الحبيبة ضمن كرنفال الجنادرية الثقافي .وعرف الجاسر بالسير الذاتية للشعراء المشاركين، ثم قدم الشعراء نصوص شعرية فصيحة نالت استحسان الحضور .// انتهى //00:41ت م0269