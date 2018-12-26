الكويت 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف وزارة الخارجية في ليبيا وأسفر عن مقتل وجرح عدد من الأبرياء.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المصدر, دعم دولة الكويت للأشقاء في ليبيا لاستعادة الأمن والاستقرار فيها.واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.// انتهى //01:27ت م0271