الجنادرية 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسقام وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبد العزيز الميمان بزيارة مقر جناح وزارة الداخلية المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 .واطلع الميمان على ما يتم عرضه في الجناح من معلومات وأدوات وتجهيزات تبرز حرص الدولة على استتباب الأمن في كافة الأوقات ، ودعمها للجهات الأمنية بكل ما تتطلبه مهامها من تقنيات متطورة وفق مقتضيات كل مرحلة وبما يجعل رجال الأمن قادرون على تنفيذ مهمتهم بكفاءة عالية.وتجول اللواء الميمان في الجناح، مستمعاً إلى شرح عن المعروضات من الأسلحة والمعدات والملبوسات القديمة والخدمات الالكترونية والتطبيقات الذكية المتاحة لمساندة رجال الأمن في مهامهم المختلفة ، ومن بينها المنصات الوطنية الداعمة للتحول الرقمي وتطبيقات الأنظمة التقنية .وفي ختام الجولة شكر اللواء الميمان القائمين على المعرض على ما يبذلونه من جهود لتعريف الزوار بما تمتلكه الجهات الأمنية من قدرات مميزة لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة المجتمع وتمنى لهم التوفيق .// انتهى //01:37ت م0272