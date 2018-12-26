الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسوفّر جناح مكافحة المخدرات سيارتي محاكاة لتجربة القيادة تحت تأثير افتراضي للمخدرات ، وذلك أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية33.وجاءت الفكرة لتعريف الجمهور على مخاطر تأثير المخدرات على حياة السائق المتعاطي وحياة الآخرين من مستخدمي الطرق، كما منحت التجربة زائر الجناح إمكانية القيادة داخل المركبة التي تم تجهيزها بشاشات توفر واقع افتراضي للقيادة تحت تأثير المخدرات بأنواعها ، بالإضافة إلى تأثيرات زودت بها عجلة القيادة والمكابح ودواسة الوقود مما يخلق واقع مماثل لحالة السائقين المتعاطين وما يشكلونه من مخاطر على سلامتهم وسلامة الآخرين .// انتهى //01:42ت م0273