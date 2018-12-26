روما 18 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م واسأغلقت السلطات الإيطالية اليوم مطار كاتانيا على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، بسبب ثوران بركان جبل إتنا.وأفاد المعهد الوطني لعلم طبقات الأرض والبراكين بإيطاليا أن نحو 130 هزة أرضية ضربت البركان منذ الساعة الثامنة تقريبًا بتوقيت غرينتش أمس الاثنين، مشيرًا إلى أن أشد الهزات بلغت قوتها أربع درجات في الساعة الواحدة ظهرًا.ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في المنطقة، في حين لم تؤثر الحمم والرماد الذي ينفثه البركان على المناطق القريبة منه.ويُعد جبل إتنا، أو جبل النار، الذي يقع على الساحل الشرقي من صقلية، من أكبر البراكين النشطة في أوروبا، إذ يرتفع بنحو 3326 مترًا، وأنشطها في العالم.// انتهى //03:26ت م0275