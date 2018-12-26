الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى اتصالي تعزية من الرئيس المصري وملك الأردنخادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامةأمير الشرقية يدشن مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة اليومأمير الشرقية: الاهتمام بالأوقاف والاستثمارات يساعد الجمعيات الخيريةأمير القصيم: المرصد الحضري رافد من روافد صنع القرارأمير الباحة يتفقد محافظة العقيقأمير نجران لأعضاء مجلس المنطقة: استعدوا لمواكبة أعظم ميزانيةأمير الشمالية: الجنادرية رافد مهم للحركة الثقافية والفنيةالخارجية تطلق مبادرة "من الجنادرية للعالم""إغاثي الملك سلمان" يبادر باستجابة عاجلة لدعم المتضررين من سيول حلبفريق تقييم الحوادث يؤكد سلامة إجراءات استهداف مصنع الثلج القديم بالحديدةخطة عمل مشتركة لاستقبال 30 مليون معتمر في 2030مساعدات إغاثية من مركز الملك سلمان لأبناء اللاجئين السوريينالسيسي يستقبل رئيس الشورى ويثني على مواقف المملكةالسيسي: مواقف المملكة تجسيد لمتانة التحالف المصري ـ السعوديشيخ الأزهر: الملك سلمان حريص على التعاون لمواجهة التحدياتالجيش اليمني يعثر على مخزن أسلحة للحوثيينالبشير: خونة ومرتزقة استغلوا الضائقة المعيشية للتخريبالعراق: قتيلان في انفجارثلاثة قتلى في هجوم إرهابي على وزارة الخارجية الليبيةحصيلة تسونامي إندونيسيا ترتفعأفغانستان: 43 قتيلاً في هجوم انتحاري ومصرع زعيم في "شبكة حقاني"// يتبع //06:08ت م0003