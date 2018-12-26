عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/4/19 هـ الموافق 2018/12/26 م واس
الرياض 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى اتصالي تعزية من الرئيس المصري وملك الأردن
خادم الحرمين الشريفين يتسلم التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة
أمير الشرقية يدشن مهرجان سفاري بقيق في نسخته الثالثة اليوم
أمير الشرقية: الاهتمام بالأوقاف والاستثمارات يساعد الجمعيات الخيرية
أمير القصيم: المرصد الحضري رافد من روافد صنع القرار
أمير الباحة يتفقد محافظة العقيق
أمير نجران لأعضاء مجلس المنطقة: استعدوا لمواكبة أعظم ميزانية
أمير الشمالية: الجنادرية رافد مهم للحركة الثقافية والفنية
الخارجية تطلق مبادرة "من الجنادرية للعالم"
"إغاثي الملك سلمان" يبادر باستجابة عاجلة لدعم المتضررين من سيول حلب
فريق تقييم الحوادث يؤكد سلامة إجراءات استهداف مصنع الثلج القديم بالحديدة
خطة عمل مشتركة لاستقبال 30 مليون معتمر في 2030
مساعدات إغاثية من مركز الملك سلمان لأبناء اللاجئين السوريين
السيسي يستقبل رئيس الشورى ويثني على مواقف المملكة
السيسي: مواقف المملكة تجسيد لمتانة التحالف المصري ـ السعودي
شيخ الأزهر: الملك سلمان حريص على التعاون لمواجهة التحديات
الجيش اليمني يعثر على مخزن أسلحة للحوثيين
البشير: خونة ومرتزقة استغلوا الضائقة المعيشية للتخريب
العراق: قتيلان في انفجار
ثلاثة قتلى في هجوم إرهابي على وزارة الخارجية الليبية
حصيلة تسونامي إندونيسيا ترتفع
أفغانستان: 43 قتيلاً في هجوم انتحاري ومصرع زعيم في "شبكة حقاني"
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