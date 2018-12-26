طوكيو 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسانسحبت اليابان، اليوم، من اللجنة الدولية لصيد الحيتان، بعد أن رفضت اللجنة الدولية مقترحها برفع الحظر المفروض لمدة 32 عامًا على صيد الحيتان.وذكرت السلطات اليابانية أنها ستستأنف الصيد التجاري للحيتان بدءًا من شهر يوليو العام المقبل.وقال نائب وزير شؤون المصايد السمكية الياباني ماساكي تانياي، إن طوكيو ليس أمامها خيار سوى النظر في الخيارات الممكنة كافة.وكانت اللجنة الدولية لصيد الحيتان وافقت على وقف الصيد التجاري للحيتان عام 1986 لحماية الأنواع المهددة بالانقراض.// انتهى //06:33ت م0007