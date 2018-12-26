نجران 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسعقدت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران أمس، اجتماعها الأول، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك بمقر الغرفة.وجرى خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجنة باختيار الرئيس ونائب الرئيس، وممثلي الغرفة باللجنة الوطنية للعقار بمجلس الغرف السعودية.وتم خلال الاجتماع إقرار الجدول الرسمي لاجتماعات اللجنة خلال العام القادم 2019م .// انتهى //08:48ت م0009