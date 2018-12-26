طرابلس 19 ربيع الآخر1440ه الموافق26 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية ،مشيرة إلى الهجوم الإرهابى الانتحاري الذي تعرضت له وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس وأدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 21 أخرين وخسائر مادية فادحة .وتابعت إدانة المجلس الرئاسي الشديدة ومطالبته الأجهزة الأمنية المختصة بالتحقيق المكثف في التفجير الانتحاري الذي استهدف وزارة الخارجية الليبية ،وتعازيه لأسر الضحايا ودعوته لكافة الليبين بضرورة التوحد من أجل مواجهة الإرهاب الأسود .كما تطرقت إلى الادانات العربية والدولية الواسعة للهجوم الإرهابى وتعازيهم للشعب الليبي وقيادته ، مؤكدين وقوفهم معه ودعمهم له في مواجهة الإرهاب ، معتبرين أن هذا الاعتداء لن يؤثر على عزم الليبيين على المضي قدمًا نحو الاستقرار والسلام .// انتهى //09:26ت م0010