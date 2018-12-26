السيح 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واستنطلق بمدينة السيح غداً فعاليات "مهرجان ألوان الربيع" في نسخته الأولى، الذي يشرف على تنظيمه مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالخرج.ويشتمل المهرجان الذي يقام في منتزه المشتل بمدينة السيح, على العديد من العروض والفعاليات الترفيهية العائلية بمشاركة فرق استعراضية متخصصة، بجانب عروض مسرحية للمواهب، وبرنامج شارع الفن، وفعاليات ترفيهية مخصصة للأطفال، ويصاحبها معرض للرسم التشكيلي.ويأتي المهرجان ضمن البرامج والفعاليات السياحية التي تقام في مدن ومراكز وقرى الخرج خلال إجازة منتصف العام الدراسي.// انتهى //09:34ت م0011