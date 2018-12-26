الجنادرية 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسعرض ركن مراكز التأهيل والتوظيف في جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خدماته أمام زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، كما أطلع الزوار على آليات التسجيل فيموقع البوابة الوطنية للعمل (طاقات).وأكد القائمون، على ركن مراكز التأهيل والتوظيف في جناح الصندوق، أنه بات مقصداَ للباحثين عن عمل من زوار المهرجان، بينما تمحورت أغلب التساؤلات حول كيفية دعم التوظيف في منشآت القطاع الخاص، سيما و أن أغلب الزائرين من حديثي التخرج من التعليم العام والتعليم الجامعي.وتقدم مراكز طاقات خدمات التأهيل والتدريب والتوظيف من خلال 33 مركزا منتشرة في مناطق المملكة، وهي مراكز متخصصة بدعم تأهيل وتوظيف الباحثين عن عمل من الذكور والإناث بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم مجموعة من الدورات التأهيلية والاستشارات الإرشادية التي ترفع جاهزية الباحث عن عمل وتساعده في الحصول على وظيفة ملائمة ومستدامة.وتسهم مراكز التأهيل والتوظيف في وضع الخطط التي توائم قدرات واحتياج الباحث عن العمل مع الفرصة الوظيفية المناسبة، في حين تخدم صاحب العمل من خلال تقديم استشارات حول سبل التوطين من أجل زيادة احتماليات التوظيف والمتابعة لضمان الاستمرارية وتحقيق التوظيف المستدام.// انتهى //09:42ت م0012