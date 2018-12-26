الأحساء 18 ربيع الأخر الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسينطلق "مهرجان سفاري الأحساء"، الذي تقام فعالياته في مدينة جواثا السياحية بمحافظة الأحساء، غداً ، وتستمر فعالياته حتى نهاية يوم 5 يناير 2019م.وأوضحت المشرفة العامة على المهرجان عبير آل صفوان أن "جواثا تعد عاصمة الأحساء قديماً، واكتسبت هذا المسمى من وجود مسجد “جواثا” الذي أقيمت فيه ثاني جمعة في الإسلام بعد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مبينة أن المهرجان سيفتح أبوابه أمام الجمهور في تمام الساعة 1:00 ظهراً حتى 12:00 ليلاً.وأضافت أن “مهرجان سفاري الأحساء” سيشهد عدة أنشطة ترفيهية وثقافية وسياحية مستمدة من بيئة الأحساء وإرثها التاريخي الممتد على مدى قرون، إضافة لعدد من الجوائز والمسابقات والكثير من العروض المنوعة والمستوحاة من الإرث التاريخي للمملكة.وبينت آل صفوان أن المهرجان سيشهد عدداً من العروض المصاحبة منها العرضة السعودية ، وعروض الإبل، وعروض الخيالية والخيول العربية، إضافة لاستعراض الصقور، كما سيكون هنالك خيمة سفاري لذوي الاحتياجات الخاصة محاطة بكافة الخدمات لتسهم في الترويح عن هذه الفئة الغالية خلال إجازة منتصف العام الدراسي.// انتهى //09:46ت م0013