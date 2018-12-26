حائل 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل أهالي المنطقة وزوارها إلى ضرورة الأخذ بسبل السلامة مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي 1440هـ .وحث المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة المقدم نافع الحربي أهمية اتباع السبل الآمنة عند ارتياد المناطق البرية والتخييم, مشيراً إلى خطورة ترك وسائل التدفئة موقدة عند النوم أو إساءة استخدامها داعياً الأسر إلى ضرورة المحافظة على سلامة أبنائهم والابتعاد عن مناطق تجمعات المياه والتزام السلوك الآمن عند هطول المطر, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء .// انتهى //09:56ت م0014