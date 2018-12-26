القاهرة 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأولت الصحف المصرية الصادرة اليوم اهتمامها بتأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وفد مجلس الشورى، أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبي بين المملكة العربية السعودية ومصر على المستوى البرلماني، مشيدا بالمواقف المقدرة للسعودية قيادة وشعبا تجاه مصر.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي اليمنية، لافتة الانتباه إلى مصرع مواطن، جراء لغم زرعته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومواصلة الميليشيا، خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، قرب اليمن، وحشد مقاتليها في مناطق "التماس" بالحديدة.وتابعت الفوضى والغموض والارتباك الذي يعاني منه البنتاجون، إثر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان.وعرجت على الأوضاع الاجتماعية المتردية التي يعاني منها الشعب التونسي، وأدت إلى اندلاع اشتباكات بين محتجين تونسيين وقوات الأمن، في مدينة القصرين، غرب البلاد.ومحليا أبرزت الصحف إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولي من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان الشهر المقبل، الذي يتم تنفيذه على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 67 مليون دولار.وأخبرت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن ارتفاع عدد ضحايا أمواج المد "تسونامي" في إندونيسيا، إلى أكثر من1800 شخص.// انتهى //10:02ت م0015