جيزان 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان كافة التجهيزات للمشاركة في مهرجان جازان الشتوي "جازان الفل مشتى الكل " الثاني عشر الذي تنظمه أمارة منطقة جازان في العشرين من شهر ربيع الثاني للعام 1440هـ.وأفاد مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان أسامه بن زيد مدخلي أن الفرع يسعى من خلال المشاركة إلى إطلاع الرأي العام على الجهود الكبيرة والمتواصلة التي تقدمها القيادة الرشيدة في مجال خدمة بيوت الله ونشر الإسلام، ومساعدة المسلمين في كل مكان .مما يذكر أن مشاركة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان تتمحور بخيمة دعوية كبيرة يشارك فيها عدد من الدعاة وتقيم مسابقات وفعاليات توعوية متنوعة، تستمر مدة ثمانية أيام بدء من الغد .// انتهى //10:08ت م0016