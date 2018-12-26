الخرطوم 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ماعبر عنه نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر خلال لقائه السفير السوداني لدى اليمن محمد أحمد الدابى، عن تطلعه لتعزيز العلاقات وآمال اليمنيين جميعاً، ودوام الأمن والاستقرار للسودان، مؤكدًا أن الشعب السوداني كان ولا يزال إلى جوار شقيقه اليمني.وأشارت صحف الصباح إلى مقتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون في هجوم استهدف وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس.ولفتت الانتباه إلى اقتحام قوات الاحتلال قرية زبدة جنوب غرب جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتهما، كما شنت حملة تفتيش واسعة بين كروم الزيتون.وسلطت صحف السودان الضوء على مقتل مدنيان وإصابة 11 بتفجير سيارة مفخخة أمس، في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى في العراق.// انتهى //10:33ت م0017