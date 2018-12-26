إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى الصين وروسيا لبحث التطورات الإقليمية خاصة عملية السلام الأفغانية.واهتمت بتجديد القيادة السياسية والعسكرية الباكستانية العزم على معالجة التحديات التي تواجهها باكستان بما في ذلك مكافحة الإرهاب والفساد.وتناقلت إدانة باكستان للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى وزارة الأشغال العامة في العاصمة الأفغانية كابل وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وأخبرت عن تأثر برنامج الرحلات الجوية وجدول القطارات وحركة السير في معظم مناطق إقليم البنجاب الباكستاني بسبب الضباب الدخاني الكثيف المخيم على الإقليم.وأشارت إلى تفشي الأوبئة وأمراض الجهاز التنفسي في المناطق الشمالية من باكستان بسبب هبوط درجات الحرارة إلى مستويات متدنية جداً، مع تعرضها لعواصف ثلجية.وعرجت إلى قلق باكستان والصين وروسيا من تنامي تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان بعد قرار الولايات المتحدة خفض قواتها من القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان.أفغانياً أخبرت عن إعلان وزارة الداخلية الأفغانية بمقتل زعيم بارز في شبكة حقاني، جراء غارة جوية بإقليم باكتيكا جنوب شرقي البلاد.كما أخبرت عن ارتفاع ضحايا كارثة التسونامي في إندونيسيا إلى أكثر من 429 قتيلاً.// انتهى //11:13ت م0025